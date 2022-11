Précarité : Élisabeth Borne annonce la création d'un fonds d'aide alimentaire

En déplacement dans la Marne, jeudi 3 novembre, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé la création d'un fonds de 60 millions d'euros, qui doit permettre aux Français les plus fragiles d'accéder à une alimentation de qualité.

Jeudi 3 novembre, en déplacement à la banque alimentaire de Reims, dans la Marne, Élisabeth Borne a annoncé la création d'un fonds d'aide alimentaire durable. La Première ministre promet un accès à une alimentation de qualité aux Français les plus fragiles dès 2023. Cette aide de 60 millions d'euros ira aux grands réseaux nationaux d'aide alimentaire, mais aussi à des projets locaux sous l'égide des préfets de région. Élisabeth Borne a précisé que ces derniers pourront soutenir des initiatives entre les agriculteurs et mettre en place des chèques alimentation durables.



Le chèque alimentaire ne figure pas dans le budget 2023

Casse-tête pour l'exécutif, le chèque alimentaire, initialement promis par Emmanuel Macron en 2020, ne figure toujours pas dans le budget 2023. Il devait permettre aux foyers modestes d'acheter des produits frais et locaux. Mais devant la complexité du système, le gouvernement avait annoncé en juin qu'il se fondrait dans un chèque inflation, plus simple et distribué à la rentrée.