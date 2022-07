Pouvoir d’achat : que prévoit l’exécutif pour les étudiants ?

Bourses revalorisées, aide exceptionnelle de rentrée, ou encore aide alimentaire : les mesures de l’exécutif, annoncées jeudi 7 juillet, sont destinées à toucher le plus grand nombre d’étudiants. Plus de la moitié d’entre eux serait concernée par au moins l’une des aides dévoilées par le gouvernement. Le repas à un euro dans les restaurants universitaires, qui devait prendre fin cet été, a été prolongé d’un an. Mis en place au début de l’année 2021 pour faire face à la crise sanitaire, ce dispositif a permis la distribution de près de 32 millions de repas.

Une aide exceptionnelle de 100 euros pour les étudiants précaires

Les bourses sur critères sociaux seront revalorisées de 4%. Selon les revenus, la hausse pour la rentrée 2022 sera comprise entre 41 et 229 euros. Enfin, une aide exceptionnelle de 100 euros est prévue pour les étudiants précaires. Ces annonces viennent compléter d’autres mesures déjà mises en place, comme le gel des droits à l’inscription et les loyers des résidences universitaires.