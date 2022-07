Loi pouvoir d'achat : les sénateurs LR posent leurs conditions pour valider le projet

Après son adoption au petit matin mercredi à l'Assemblée lors de discussions musclées, le projet de loi du gouvernement sur le pouvoir d'achat va désormais être examiné ce jeudi matin par les sénateurs. Un projet qui doit notamment aider les consommateurs à faire face à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie.



>> Pouvoir d'achat : redevance, nationalisation d'EDF, carburants... Ce que contient le projet de loi de finances rectificative adopté en première lecture à l'Assemblée



La chambre haute, à majorité Les Républicains, veut marquer ce texte de son empreinte avec des amendements et un fil rouge : "Libérer le travail", comme le dit leur chef de file, Bruno Retailleau. Le sénateur de Vendée pose d'ailleurs une condition pour voter ce texte : "La fin du quoi qu'il en coûte".

"Le travail doit payer plus que l'assistanat"

Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches du Rhône, poursuit : "On ne veut plus de chèques en blanc, le travail doit payer plus que l'assistanat". Plusieurs amendements vont donc être proposé dans ce sens. "On ne comprend pas pourquoi on augmente le RSA de 4 % quand le point d'indice des fonctionnaires est augmenté de 3,5 %", explique la sénatrice Laurence Garnier. La majorité sénatoriale demande que ces hausses soient au moins équivalentes. Le groupe LR va aussi proposer d'alléger au maximum la fiscalité et les charges sociales sur les heures supplémentaires.

Autre point qui risque de faire parler, la lutte contre la fraude à la carte vitale. "On parle de 15 millions d'euros", commente Valérie Boyer. Les Républicains proposent une carte vitale biométrique et en font une condition de leur vote au texte finale.