Fonction publique : le point d'indice va être revalorisé de 1,5% au 1er juillet

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, annonce la revalorisation du point d'indice de la fonction publique de 1,5%. Une prime de pouvoir d'achat sera également versée, sous conditions, aux fonctionnaires.

Le point d'indice de la fonction publique va être revalorisée de 1,5% au 1er juillet prochain, annonce ce lundi Stanislas Guerini. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique recevait huit syndicats de la fonction publique pour leur présenter des mesures pour revaloriser les salaires des agents, avec une priorité pour les bas salaires. Cette revalorisation du point d'indice entraînera une augmentation des rémunérations de tous les agents.

Dès le 1er juillet, les agents au plus bas dans le grille verront aussi augmenter leur nombre de points, jusqu'à 9 points supplémentaires. Ce nombre de points, multiplié par la valeur du point d'indice, permet de calculer le salaire des agents. Cette mesure cible donc les plus petites rémunérations, principalement dans la catégorie C et quelques échelons des catégories B.

Une prime de pouvoir d'achat pour certains fonctionnaires

De plus, le ministre annonce une prime de pouvoir d’achat pour les fonctionnaires qui gagnent moins de 3 250 euros bruts par mois. Cette prime ira de 300 à 800 euros bruts, versés en une fois à l’automne. Dans la fonction territoriale, ce sont les collectivités locales qui devront décider si elles la versent ou pas.

Enfin, à partir du 1er janvier 2024, tous les fonctionnaires se verront attribuer 5 points de plus, soit 25 euros euros bruts de plus par mois. En tout, selon le ministère, la progression moyenne annuelle des salaires sera donc de 2,5% à partir de janvier. Toujours d'après le ministère, tous les agents de la fonction publique seront ainsi payés au dessus du niveau du Smic.