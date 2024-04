Factures d'énergie impayées : l'association CLCV demande "au moins 100 euros de plus pour le chèque énergie"

Alors que le cap du million d'interventions pour factures d'électricité ou de gaz impayées a été dépassé en 2023, l'association de consommateurs CLCV (Consommation, logement, cadre de vie) demande "au moins 100 euros de plus pour le chèque énergie", explique son président Jean-Yves Mano, vendredi 26 avril, sur franceinfo.

Il réclame également "une refonte globale dans le forfait charges des APL qui n'a pas bougé depuis 18 ans". "En ce moment, il n'y a pas d'allocation qui correspond à la montée du prix de l'énergie", estime-t-il.

"Un problème de revenus en France"

"Les aides ponctuelles ciblées sur l'énergie ne sont pas à la hauteur du prix de l'énergie", poursuit Jean-Yves Mano, précisant que "l'électricité a augmenté de 41% en deux ans". "Malgré les efforts financiers des consommateurs et des familles qui se restreignent sur la dépense quotidienne, y compris pour remplir le frigo, on n'arrive plus à payer", notamment, "les factures d'énergie", poursuit-il.

En 2023, les interventions pour impayés ont donné lieu à 178 000 coupures d'électricité et à près de 87 300 coupures de gaz, révèle vendredi le médiateur national de l'énergie. Ces coupures sont uniquement interdites durant la trêve hivernale, entre le 1er novembre et le 31 mars. "Le gouvernement devrait se saisir de ce problème des factures impayées d'énergie et prendre des mesures de non-coupures généralisées sur l'ensemble de l'année, quelle que soit la situation", soutient Jean-Yves Mano, qui point également "un problème de revenus en France".