Consommation : un label "Jouet Score" pour les jouets responsables

Un nouveau label, "Jouet Score", est lancé pour connaître l’origine des jouets et les produits utilisés pour les fabriquer. Une grande enseigne française lance cette nouveauté, qui fonctionne avec des notes.

Et si au moment d’acheter les jouets pour Noël, on pensait à la planète ? Cela est possible, mais encore faut-il convaincre les plus petits. Les parents, eux, sont de plus en plus vigilants. "On essaie de ne pas trop acheter des jouets qui viennent de très loin", déclare un père de famille. Depuis quelques semaines, une enseigne de jouets propose un "Jouet Score", un label qui permet d’évaluer de zéro à cinq, l’écoresponsabilité des produits, selon trois critères : le lieu de fabrication du jouet, son emballage, mais aussi en fonction des matériaux qui le composent.

400 produits concernés

L’objectif : informer le consommateur sur son achat, et mettre en valeur les produits français. Près de la moitié des clients reconnaissent être attentifs à la provenance des jouets. Mais pour beaucoup, le premier critère reste le budget. Aujourd’hui, le "Jouet Score" concerne 400 produits. Il devrait être élargi dans les prochains mois.