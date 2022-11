Alimentation : vers une augmentation du prix de la banane

FRANCE 2

Facile à manger et à emporter, la banane est le deuxième fruit le plus vendu en France. Plus de 700 000 tonnes ont été consommées l'an dernier. Mais le prix des bananes grimpe : sur un marché parisien, le kilo s'élève ainsi à plus de 2 euros, ce qui décourage certains clients. Une hausse de 20 % est même attendue l'an prochain, selon les professionnels.



Des chambres froides énergivores

Cette augmentation s'explique d'abord par la logistique de ce fruit exotique. La banane passe au moins cinq jours dans des mûrisseries, soit des chambres froides très énergivores. "On ramasse les fruits pas totalement murs et après, ils mûrissent le plus près possible du magasin (...) en France", explique Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA. À l'arrivée, on obtient des fruits bien sucrés, mais qui coûtent de plus en plus cher à produire, car au coût de l'énergie, s'ajoute la flambée des prix du carton et du transport.