C'est un record. Plus de 20 millions de contrefaçons ont été retirées du marché français en 2023, un nombre de saisies "historique" qui a "quasiment doublé" par rapport à l'année précédente, a annoncé jeudi 29 février à l'AFP le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave. "Le doublement des saisies traduit l'efficacité de notre réponse (…) et [le fait] que nous sommes face à une augmentation des produits contrefaits", a-t-il commenté.

Dans le détail, les jeux, jouets et articles de sport arrivent en tête des produits contrefaits saisis en France (plus de 8 millions en 2023), selon le document présentant le plan national anti-contrefaçons 2024-2026, consulté par l'AFP. Suivent les articles d'emballage (cartons de bouteilles d'alcool, de flacons de parfum...) puis les denrées alimentaires et boissons, les produits de soins corporels, les vêtements et accessoires.

Les études conjointes de l'OCDE et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle "évaluent à environ 5% la part des importations dans l'Union européenne relevant de marchandises de contrefaçon", selon le plan national anti-contrefaçons 2024-2026. Thomas Cazenave se rendra vendredi à Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour présenter le nouveau plan national de lutte contre les contrefaçons pour la période 2024-2026 et tirer le bilan de 2023.