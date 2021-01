VIDEO. Bruno Le Maire va demander aux banques de "différer le remboursement du prêt garanti par l'État" d'un an

Bruno Le Maire va demander aux banques de "différer le remboursement du prêt garanti par l'État du 1er mars 2021 au 1er mars 2022", a-t-il expliqué lundi 11 janvier sur France Inter. Cette demande concernera "tous les secteurs les plus en difficulté : les hôtels, les restaurants, peut-être aussi le monde de la culture, le monde du sport".

Le ministre de l'Économie a indiqué qu'il allait faire cette demande auprès de la Fédération bancaire française lors d'une rencontre prévue mardi 12 janvier. Il "tient d'ailleurs à saluer d'ailleurs la coopération remarquable de la Fédération bancaire française depuis début de la crise".

"L'économie française rebondira fort"

Bruno Le Maire se dit par ailleurs "convaincu que dans le deuxième temps de l'année 2021, l'économie française rebondira et qu'elle rebondira fort (…) Même s'il y a devant nous des semaines difficiles, parce que la crise sanitaire est encore là, parce que l'impact économique est fort et qu'il a notamment un impact fort pour l'emploi, l'année 2021 sera une bonne année pour l'économie française, parce que nous avons une capacité de rebond exceptionnel".

Le ministre rappelle que l'État va continuer à soutenir l'économie et les entreprises et appelle les Français à ne pas se laisser "enfermer dans le pessimisme ambiant comme quoi tout va aller toujours plus mal".