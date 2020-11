Plan de relance : des maires écrivent une lettre ouverte à Emmanuel Macron

Samedi 14 novembre, dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, des maires tirent la sonnette d'alarme sur la situation de leur commune. "Aujourd'hui, un autre virus se développe dans nos quartiers et même au-delà : celui du décrochage à la République", écrivent-ils. Pierre Garzon, maire PCF de Villejuif (Val-de-Marne), figure parmi les signataires. Dans sa ville, il voit la situation se dégrader. "C'est un peu la double peine : plus de besoins auxquels il faudrait répondre, mais moins de moyens pour pouvoir le faire, et des exigences qui sont totalement intenables aujourd'hui pour les collectivités locales", déplore-t-il.

Un grand plan de mobilisation pour les quartiers

Les maires demandent à l'État de leur accorder 1 % des 100 milliards d'euros du plan de relance. Il y a trois ans, jour pour jour, les habitants de Tourcoing (Nord) interpellaient déjà Emmanuel Macron sur leurs problèmes. Le chef de l'État leur avait promis un grand plan de mobilisation pour les quartiers. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, les signataires attendent qu'il tienne son engagement.

