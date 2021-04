Europe : 750 milliards pour relancer l'économie

En accueillant à l'Elysée Janez Janša, le Premier ministre slovène, Emmanuel Macron a appelé la commission européenne à concrétiser le plan de relance des 27 pays de l'Union. "La commission s'est mise en capacité d'emprunter, elle le fera je l'espère très vite, dès cet été", s'est exprimé le président. Mardi 27 avril, Paris et Berlin avaient mis la pression sur Bruxelles pour débloquer les 750 milliards d'euros. Derrière ce plan de relance, il est question pour l'Europe "de déterminer le rôle qu'elle veut jouer au 21e siècle, soit nous restons dans la course technologique et économique, soit nous serons en deuxième division", a déclaré Bruno Le Maire.



La France touchera 40 milliards d' euros

La Chine a déjà relancé son économie avec une croissance +18,3% au premier trimestre 2021. Aux Etats-Unis, le plan de relance massif de plus de 1 600 milliards d'euros devrait pousser la croissance à plus de 6,4% en 2021, quand le FMI prédit une croissance d'environ 4% pour la zone euro. Des fonds européens qui seront distribués en fonction des besoins de chacun. L'Italie sera la première bénéficiaire avec plus de 190 milliards, puis l'Espagne avec 69,5 milliards. La France touchera 40 milliards, l'Allemagne 23 milliards. Pour tous les pays, au moins 37% doit financer la transition énergétique et 20% la transition numérique.