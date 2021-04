Union européenne : comment les 750 milliards d’euros du plan de relance seront distribués

L’Union européenne va distribuer 750 milliards d’euros dans le cadre d’un vaste plan de relance économique, selon les besoins de chaque pays. L’Italie devrait toucher 192 milliards, l’Espagne 69,5 milliards, la France 40 milliards, et l’Allemagne 23 milliards d’euros. Le but est notamment de relancer la transition énergétique, via par exemple des aides à la rénovation. Ces aides sont indispensables pour certains artisans spécialisés dans les matériaux écologiques, comme Olivier Jeanson, gérant de Planète Ener-J. Sur les deux matériaux qu’il commercialise pour l’isolation, en chanvre, seul un est subventionné, et c’est le seul qui est vendu. Pour tous les pays européens, au moins 37% de cet argent doit servir à la transition écologique, et 20% à la transition numérique.

Des réformes en contrepartie

Les premiers fonds pourraient être débloqués d’ici septembre. Bruxelles ne peut pas exiger des réformes, mais compte bien vérifier que le plan de relance de chaque pays "soit suffisamment ambitieux en termes d’investissements et de réformes", assure Marta Wieczorek, porte-parole économie à la Commission européenne. La réforme de l’assurance chômage en France en fait partie.