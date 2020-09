Emplois : "On peut en créer cinq millions si on prend au sérieux la question du climat"

"Le plan de relance va dans le bon sens, mais est-ce que ce sera suffisant ? Il faut des mesures plus fortes pour protéger les emplois et en créer de nouveaux. Au niveau européen, comme rapporteur du budget, je me bats pour un budget plus important pour protéger les salariés, les agriculteurs et les artisans. On peut créer cinq millions d’emplois si on prend au sérieux la question du climat", explique Pierre Larrouturou, député européen Nouvelle Donne, mercredi 2 septembre.

Une taxe sur les transactions financières en vue

"Pour cela, il faut de l’argent, mais sans taxer les citoyens. On veut faire payer ceux qui ne paient pas. Vous et moi payons de la TVA. Sur les marchés financiers, c’est 0%. Le Parlement européen veut créer une taxe sur les transactions financières de 0,1%, une petite taxe qui rapportera 50 milliards d’euros", se félicite le rapporteur du budget européen, auteur du livre Aujourd’hui, l’esprit se révolte.

