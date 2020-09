Coronavirus : 100 milliards d’euros alloués pour relancer l’économie

On connaît désormais son montant : 100 milliards d’euros. Une somme colossale qui va constituer le plan de relance pour l’économie présenté jeudi 3 septembre. Il comporte déjà une trentaine de mesures réparties entre trois domaines : la transition écologique, les entreprises et la solidarité. "J’espère que le plan de relance, en 2021, créera 160 000 emplois", a déclaré Jean Castex jeudi matin.

Des premiers résultats en 2022 ?

Plus précisément, 30 milliards vont être alloués à la transition énergétique. Pour la compétitivité, 35 milliards sont prévus. En direct depuis l’avenue de Ségur, à Paris, le journaliste Jean-Baptiste Marteau résume les propos d’un ministre : "Soit on réussit la mise en œuvre de ce plan et les premiers résultats seront visibles dès 2022, soit ces 100 milliards ne sont qu’un saupoudrage et la sanction des urnes sera terrible."