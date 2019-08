VIDEO. Paris : le prix du m2 dépasse 10 000 euros

Être propriétaire à Paris est un rêve de plus en plus inaccessible. La barre symbolique des 10 000 € du m² a été atteinte dans la capitale, selon les notaires d'Ile-de-France. Les chiffres donnent le tournis : +7,3% en un an, +66% en dix ans. L'augmentation est encore plus marquée dans l'hypercentre, avec un record pour le quartier Odéon, où le mètre carré se négocie à 15 740 euros en moyenne. Paris attire.

Embourgeoisement

Les riches étrangers veulent y avoir un pied à terre, quitte à n'y venir que quelques jours par an. D'autres achètent pour ensuite louer aux touristes. Conséquence, la physionomie de la capitale change. Même s'il y a toujours 20% de HLM à Paris, la mixité sociale diminue et fait face à un phénomène d'embourgeoisement des quartiers populaires. La capitale perd également des habitants. Entre 10 000 et 12 000 familles la quittent chaque année, notamment des familles avec enfants, qui n'arrivent plus à se loger.

Le JT

Les autres sujets du JT