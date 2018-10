Paris : Casino inaugure un supermarché ouvert 24 heures sur 24 et sans caissier

Le client utilise des bornes de paiement en libre-service ou via son application Casino Max.

Bienvenue dans le "magasin du futur". C'est en tout cas la façon dont le groupe Casino présente cette semaine un supermarché de nouvelle génération près des Champs-Elysées à Paris. Ouvert 24h/24h, "Le 4 Casino" compte une vingtaine de salariés... mais pas un seul caissier : le client utilise des bornes de paiement en libre-service ou via son application Casino Max.

En journée, il sera accessible à tous les clients mais, à partir de 22 heures et toute la nuit, seuls les porteurs de l'application mobile Casino Max pourront y entrer, en scannant leur code sur une borne à l'entrée et à la sortie. Le personnel se concentre sur le service aux clients qu'il accueille dans différents espaces, dont une partie consacrée à la petite restauration. La nuit, seuls deux vigiles sont présents, précise l'enseigne.

Borne à reconnaissance vocale, miroir connecté, mur numérique tactile, étiquettes interactives. "On a notre Amazon Go à la française, où l'humain est au centre de tout", résume Alexandre Zouari, PDG du groupe Prodistribution, partenaire du projet, en faisant référence à l'épicerie sans caisse du géant américain du commerce en ligne, où les achats sont enregistrés par capteurs et caméras.