Morbier, raclette, tomme... De nombreux lots de fromages rappelés dans toute la France en raison d'une possible contamination aux bactéries E.coli

Les autorités recommandent de ne plus consommer le produit, de le rapporter au point de vente ou de le détruire.

Prudence avant de manger votre prochaine raclette. De nombreux lots de fromages (raclette, tomme et morbier) fabriqués par la société Route des terroirs sont rappelés par les autorités en raison d'une possible contamination aux bactéries Escherichia coli shigatoxinogènes. Ces fromages sont vendus dans toute la France sous différentes marques et présentations, selon le site Rappel Conso.

Les lots de fromages concernés sont notamment la meule de Morbier AOP Maison du gruyère vendu à la coupe, le plateau pour raclette "trio gourmand" ou encore la tomme du Jura Juramonts.

Rappel Conso recommande de ne plus consommer ces produits, de les rapporter au point de vente ou de les détruire. Un remboursement sera effectué. "Les Escherichia coli entéro-hémorragiques peuvent entraîner dans la semaine qui suit des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre", précisent les autorités.