Les allocations logement réduisent de moitié la charge des plus pauvres

Après versement des allocations logement versées par la Caisse nationale des allocations familiales et la Mutualité sociale agricole, l'écart entre les bénéficiaires de minima sociaux et les ménages n'est plus que de 4 points.

Les allocations logement réduisent de moitié la dépense de logement des bénéficiaires de minima sociaux, selon une étude de la Drees, publiée le 27 mars 2019. (FURGOLLE / BSIP / AFP)