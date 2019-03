Un "expert" condamné pour escroquerie : "Il aurait aimé être le meilleur criminologue de France, être Laurent le magnifique"

Laurent Montet, régulièrement invité en tant que spécialiste sur des plateaux de télévisions, a été condamné pour escroquerie.

Laurent Montet, qui se présentait comme docteur en criminologie, a été condamné pour à trois ans de prison ferme, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'enseigner pour escroquerie rapporte France Inter vendredi 1er mars, confirmant une information du Parisien et de l'AFP.

Laurent Montet, 46 ans, passera quatre ans et demi en prison le tribunal ayant révoqué son sursis. Le "criminologue" était en récidive, déjà condamné en 2014 pour des faits similaires. "Il aurait aimé être le meilleur criminologue de France, être Laurent le magnifique", a déclaré son avocat devant le tribunal correctionnel de Troyes.

Des étudiants avec un diplôme sans valeur

Laurent Montet était poursuivi pour avoir ouvert une école d'enseignement privée sans déclaration préalable, faux et usage de faux et travail dissimulé. Il a fondé l'école Forcrim en 2014 en appuyant sa légitimité sur sa présence très fréquente sur les plateaux de télévision, de BFMTV à LCI en passant par ceux de l'émission "Crimes" sur NRJ 12, présentée chaque jour par Jean-Marc Morandin. Il se presentait comme "Consultant Forensic Criminology" et disait avoir obtenu un doctorat en Suisse en 2011. Son titre de "docteur" n'est pas reconnu en France.

Son école a attiré des dizaines d'étudiants pensant pouvoir valider une maîtrise en criminologie, comme cette étudiante citée par France Inter qui déclare avoir "perdu 1 000 euros, une année universitaire et beaucoup de confiance en moi". Selon France Inter, les cours étaient en réalité des rencontres avec des professionnels, eux-mêmes floués, dans des salles de conférences d'hôtels qui n'ont d'ailleurs pas tous été rémunérés.