"Tous les jours sur France Info, il y a l'info qu'il vous faut !" : la radio franceinfo fête ses 35 ans

Lundi 1er juin 1987, 6h59. Le premier son entendu sur franceinfo, ce sont ces quelques notes de musique, ce jingle chanté qui a marqué une génération d'auditeurs : "Tous les jours sur France Info, il y a l'info qu'il vous faut !" Il s'agit d'un indicatif sonore – en fa majeur (si bémol la do - do fa sol la si bémol la fa) – composé à l’époque par Gérard Calvi, qui n’a cessé d’évoluer, arrangé voire remixé, avant un nouvel habillage réalisé par Jean-Michel Jarre, en 2016.

Le jingle de France Info en 1987, composé par Gérard Calvi écouter

Le jingle de France Info réorchestrée en 2014 écouter

L'habillage franceinfo de 2016, composé par Jean-Michel Jarre écouter



La fréquence du 105.5 émet alors dans quelques villes françaises seulement : Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Nantes, Le Mans, Mulhouse et Marseille. Et le tout premier journal de 7 heures commence alors dans l'un des studios de Radio France. La radio diffuse alors tous les jours de 7h00 à 00h30, en continu.





Depuis, franceinfo a couvert les plus grands événénements – notamment ceux qui sont restés gravés dans les mémoires des auditeurs. "Ce qui m'a marqué, c'est la chute de Berlin. Ça a changé beaucoup de choses dans l'Histoire", confie l'un d'eux. De la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989, à l'invasion russe en Ukraine, il n'y a qu'une radio. Avec ses éditions spéciales et des journalistes sur place, franceInfo raconte et analyse les faits : cette histoire du monde qui s'écrit, mais, surtout la radio qui s'invite chez vous, souvent de manière impromptue.

"C'était en Corse, aux calanques de Piana, des gens mettaient leur radio de plus en plus fort. On se demandait alors ce qu'il se passe : c'était les tours du 11-Septembre", se souvient ce couple, avant de préciser : "Nous, on était complètement déphasé parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas mis la radio, comme coupé du monde." L'évolution du logo de France Info, devenue franceinfo en 2016. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

franceinfo, c'est aussi des moments plus joyeux : "Les évènements qui m'ont marqué pendant l'adolescence étaient surtout sportifs et franceinfo a toujours été présent sur ces évènements, et notamment la Coupe de monde 98...", sourit un amateur de foot.

En France, en Europe, dans le monde entier, voilà donc 35 ans que les équipes de franceinfo se succèdent pour vous faire vivre l'actualité. Et cet auditrice de sourire : "J'aurai bien aimé vivre la Révolution française à la radio !"