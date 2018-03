"Nous apportons un service qui mérite rémunération", estime le PDG de TF1, en conflit avec Canal+, Orange et Free

Les trois opérateurs refusent de payer la somme réclamée par TF1 pour la diffusion de ses chaînes gratuites.

Près d'une semaine après que Canal+ a décidé de couper la diffusion des chaînes du groupe TF1, le PDG de ce dernier défend pour la première fois son point de vue dans une interview au Parisien, mardi 6 mars. Canal+, Orange et Free refusent de payer pour diffuser les chaînes gratuites du groupe, mais Gilles Pélisson estime que ses demandes "n'ont rien de mirobolant".

"Jusqu'à présent, les opérateurs ne reversent rien aux chaînes alors que nous apportons un service qui mérite rémunération", estime le patron de TF1, qui estime qu'il "est temps de faire bouger les lignes".

Gilles Pélisson légitime l'idée que les opérateurs devraient payer pour diffuser ses chaînes par des "innovations technologiques", comme la possibilité de visionner depuis le début une émission prise en cours de diffusion, et par le fait que les tournages du groupe "créent des emplois".

"Moins de 20 millions d'euros"

Au nom de "secret des affaires", Gilles Pélisson ne donne pas le "montant exact" des sommes qu'il réclame aux opérateurs, mais assure qu'elle représentent "moins de 20 millions d'euros par opérateur".

"Chacun montre ses muscles", mais "on se parle tous les jours", a-t-il ajouté, se disant "serein" quant à l'aboutissement des négociations.

Après des mois de négociations, Canal+ a décidé de couper le signal de TF1 et des autres chaînes du groupe (TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) dans la nuit de jeudi à vendredi. Lundi, le PDG d'Orange, qui diffuse toujours ces chaînes mais n'a pas signé de nouvel accord, s'est dit prêt à faire de même. Et Free, dont le contrat avec TF1 expire le 31 mars, a averti ses abonnés d'une possible interruption de la diffusion.