Télévision : TF1 et Orange signent un nouvel accord de distribution

Les abonnés d'Orange vont retrouver le service de replay de TF1. Ce dernier avait été suspendu en raison du bras de fer entre les deux groupes.

La fin de plusieurs mois de tractations. Orange et TF1 annoncent, jeudi 8 mars, avoir signé un "nouvel accord de distribution global" des chaînes du groupe pour les abonnés de l'opérateur télécom. Le montant de cet accord n'a pas été dévoilé, mais celui-ci "renouvelle la distribution par Orange" de TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Séries "ainsi que les services non linéaires associés à ces chaînes", selon le communiqué. Suspendu depuis le 1er février 2018 par TF1, le service de télévision de rattrapage MYTF1 sera "à nouveau disponible pour les abonnés d'Orange" dès le lundi 12 mars.

TF1, premier groupe de télévision privé en France, et Orange, numéro un français des télécoms, étaient engagés depuis plusieurs mois dans un bras de fer, l'opérateur refusant de verser la rémunération exigée par TF1 en contrepartie de la distribution de ses chaînes, disponibles gratuitement sur la TNT.

Selon Le Figaro, le groupe TF1 réclamait 25 millions d'euros à Orange. Il demanderait également une vingtaine de millions d'euros à Canal+ et 21 millions d'euros à Free. SFR et Bouygues Telecom – propriété, comme TF1, de Martin Bouygues – ont déjà conclu un accord.