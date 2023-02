Télévision : Michel Drucker hospitalisé pour des tests, son émission hebdomadaire passe en rediffusions

"Il devrait reprendre les enregistrements d'ici une quinzaine de jours", a précisé une collaboratrice du présentateur.

Michel Drucker, 80 ans, est hospitalisé pour des tests en lien avec ses problèmes cardiaques passés, a rapporté France Télévisions, confirmant une information du Parisien/Aujourd'hui en France. L'animateur-star "passe actuellement un bilan médical suite à son opération du cœur en 2020" et "va très bien", a déclaré à l'AFP sa collaboratrice, Cathy Costard. "On a convenu avec Michel qu'il prenne le temps de se reposer après ses examens", a pour sa part affirmé Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, au Parisien/Aujourd'hui en France. Selon le journal, ce séjour à l'hôpital "devrait se terminer à la fin de la semaine".

A partir de ce week-end, les numéros de l'émission hebdomadaire de Michel Drucker, "Vivement dimanche", seront donc des rediffusions. "Il devrait reprendre les enregistrements d'ici une quinzaine de jours", a précisé Cathy Costard. Depuis la rentrée de septembre, cette émission, qui existe depuis 1998, est passée de France 2 à France 3.

En 2020, Michel Drucker avait été hospitalisé près de trois mois en raison d'une opération du cœur suivie de complications. Il s'était absenté des écrans pendant sept mois et avait fait son retour en mars 2021.