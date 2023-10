Reportage "Ça fait dix ans qu'on n'a pas créé un quotidien papier" : on a assisté aux derniers arbitrages de "La Tribune Dimanche"

Alors que le premier numéro sort dimanche, franceinfo était présent lors de la dernière conférence de rédaction de "La Tribune Dimanche", le nouvel hebdomadaire dominical.

Temps de lecture : 2 min

"Il faut, avant midi, qu'on ait envoyé les pages internationales..." La dernière conférence de rédaction commence dans les locaux de La Tribune Dimanche, à la veille de la sortie du premier numéro, dimanche 8 octobre. Ce nouvel hebdodamaire dominical est disponible en version papier et numérique. Il est la déclinaison généraliste du quotidien économique en ligne La Tribune, detenu par le puissant armateur marseillais CMA CGM.

>> Bruno Jeudy, directeur de "La Tribune Dimanche" : "Réaliser un journal en 80 jours, c’est un peu comme un marathon couru par un sprinteur"

Collées sur un mur, les pages du journal sont en train d'être validées. L'attaque du Hamas contre Israël fait la Une. On y retrouve également des interviews fortes de Christine Lagarde, Claude Chirac ou Sophie Binet, la patronne de la CGT.

Nouveau départ pour les transfuges du JDD

La moitié du journal est consacrée à la culture. "On a une nouvelle Une en fait, avec un mini-sommaire : Jean-Paul Rouve et Kim Higelin, qui sont les deux interprètes du film "Le Consentement", issu de l'œuvre de Vanessa Springora, détaille Valérie Abrial, cheffe de la rubrique culture. On veut prouver que la culture fait partie de notre quotidien et qu'elle est aussi importante que l'actualité."

"Ce bouclage, c'est un peu comme un marathon en mode 'sprinteur'", peut-on lire au-dessus du chemin de fer du premier numéro de La Tribune Dimanche. (TRISTAN BARRAUX / RADIO FRANCE)

Ce nouveau journal est un nouveau départ pour les transfuges du Journal du Dimanche, désormais dirigé par le journaliste proche de l'extrême-droite Geoffroy Lejeune, malgré une grève de 40 jours. Charlotte Langrand est une ancienne journaliste du JDD. Elle a rejoint La Tribune Dimanche, en tant que journaliste cinéma et gastronomie, "pour continuer à travailler dans un hebdomadaire et pour célébrer le fait qu'un nouveau journal qui se crée, ce n'est pas tous les jours. C'est toujours une bonne nouvelle et surtout en ce moment. C'est spécifique le bouclage du samedi, quand on travaille pour un journal qui paraît le dimanche. Donc c'est très excitant d'avoir une nouvelle équipe et de créer un nouveau journal."

Dans les couloirs, Bruno Jeudy, directeur de La Tribune Dimanche, est très sollicité. "Ça fait dix ans qu'on n'a pas créé un quotidien papier. Le dernier, c'était l'Opinion. Il y a eu l'hebdo Franc-Tireur. J'espère qu'on connaîtra la même réussite que ces augustes confrères", glisse l'ex-rédacteur en chef de Paris Match.

"On a déjà hâte d'être au numéro deux, on sera plus libérés pour les numéros deux et trois. Il y a beaucoup de pression autour de cet événement" Bruno Jeudy, directeur de La Tribune Dimanche à franceinfo

La Tribune Dimanche est vendue en kiosque à 2,40 euros. Tiré à 120 000 exemplaires, le journal de 48 pages est imprimé dans un format berlinois, c'est-à-dire la même taille que le quotidien Le Monde.