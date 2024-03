Médias : les femmes sont plus représentées mais toujours moins que les hommes, selon l'Arcom

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié, mardi, son rapport annuel sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio.

Elles représentent 52% de la population française, mais leur présence à la télévision et la radio est toujours moins importante que celle des hommes. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié, mardi 5 mars, son rapport annuel sur la représentation des femmes dans les médias. Le régulateur a étudié la période 2016-2023 et dresse un constat en demi-teinte : sur la durée les chiffres progressent, mais ils stagnent depuis deux ans.

L'un des révélateurs de cette tendance est le pourcentage de femmes en plateau : il est passé de 38% en 2016 à 43% en 2023. C'est le nombre de présentatrices - 51% des effectifs, une première - qui tire ce chiffre vers le haut. Le nombre d'expertes (43%) est lui aussi en nette progression par rapport à 2016 (30%), mais il est en légère baisse comparé à l'an dernier (45%). Au total, onze chaînes de télévision ou stations de radio sont arrivées à la parité sur leurs plateaux.

La part des femmes en plateau varie en fonction des types de programme : elles sont surtout présentes dans les formats magazines et d'information. Fait notable dans cette dernière catégorie : la présence féminine a reculé depuis le 7 octobre, jour des attaques du Hamas en Israel, passant de 37 à 30%. Les programmes sportifs sont, à l'inverse, ceux qui représentent le moins de femmes (20%). Du côté des expertes, elles restent minoritaires dès qu'il s'agit d'international, de société et de culture/loisirs. En revanche, elles sont plus nombreuses que les hommes pour les sujets justice, éducation et les faits divers.

Toujours minoritaires sur le temps de parole

Si la présence des femmes sur les plateaux et dans les studios commence à s'approcher de celle des hommes, le temps de parole est, lui, toujours aussi inégalement réparti. L'Arcom mesure un taux de parole de 34% seulement pour les femmes sur l'année écoulée. La moitié des chaînes ont même enregistré une baisse sur un an : elles ne sont que deux à avoir atteint la parité (C8 et 6Ter). Bonnet d'âne encore une fois aux émissions sportives, où la parole féminine ne représente que 11% du temps total. 60% des compétitions n'ont même aucune femme parmi les personnes en plateau.

Enfin, l'Arcom fait le distinguo entre les chaînes publiques et privées. Les chiffres sont meilleurs sur le service public, que ce soit la télévision ou la radio. Les chaînes d'information en continu sont celles qui invitent le moins de femmes. Les chaînes généralistes sont celles qui montrent le plus de visages féminins et enregistrent le temps de parole de femmes le plus élevé.