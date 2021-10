Médias : le journaliste Hervé Gattegno écarté de la direction de "Paris Match" et du "Journal du dimanche"

A six mois de l'élection présidentielle, Paris Match et Le Journal du dimanche changent de tête. Le journaliste Hervé Gattegno a en effet été écarté de la direction de ces deux titres de presse emblématiques du groupe Lagardère. Dans un communiqué publié mardi 19 octobre, qui ne fait pas mention des raisons officielles de ce départ, Arnaud Lagardère et Constance Benqué, présidente de Lagardère News, remercient Hervé Gattegno pour "son engagement sans faille, son professionnalisme et son énergie" depuis 5 ans. "La nouvelle direction des rédactions sera annoncée dans les prochains jours", écrit simplement le groupe Lagardère.

Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, est le premier actionnaire de Lagardère depuis 2020. Et le groupe a annoncé en septembre vouloir lancer une OPA pour prendre le total du capital. Beaucoup craignent que l'influence de Vincent Bolloré ne s'étende à toutes les rédactions du groupe. Dans un communiqué, la rédaction du Journal du dimanche a ainsi exprimé "sa vive préoccupation". "Dans un contexte de reprise en main brutale d'Europe 1 et de son rapprochement avec CNews, nous resterons vigilants quant à la nomination du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice du 'Journal du dimanche', et à d'éventuelles répercussions sur la ligne éditoriale", écrit-elle.