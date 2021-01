Médias : franceinfo signe sa meilleure audience depuis 17 ans et devient troisième radio de France

La radio franceinfo gagne 606 000 auditeurs en un an, selon les audiences mesurées par Médiamétrie en novembre-décembre 2020 et publiées jeudi.

Avec 5 172 000 auditeurs, soit 9,5% d'audience cumulée, franceinfo enregistre une audience historique, la meilleure depuis 17 ans, et devient toisième radio de France lors de la vague novembre-décembre 2020 des mesures d'audience. La radio gagne ainsi 606 000 auditeurs en un an. Toutes les tranches enregistrent de belles performances, dont le 7h-9h30 porté par Marc Fauvelle qui gagne 321 000 auditeurs en un an et rassemble quotidiennement 2 547 000 auditeurs, soit 4,7% d'A.C.

Dans une période historique, franceinfo se mobilise pour accompagner, jour après jour, ses auditeurs en leur délivrant une information fiable, accessible et impartiale. Les Français ont témoigné de leur fidélité à franceinfo, portée au quotidien par son devoir essentiel d’information et ses missions de service public. Ces résultats récompensent le travail exigeant et rigoureux accompli quotidiennement par franceinfo qui réaffirme son statut de média de confiance.