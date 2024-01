Les documentaires sont douze fois plus diffusés à la télévision française qu'il y a 25 ans, d'après une étude

Avec l'essor de la TNT et l'expansion du câble et du satellite, les documentaires ont trouvé de multiples chaînes de diffusion. Au point d'être douze fois plus exposés qu'il y a 25 ans, selon l'INA.

Ils sont partout, et visiblement ce n'est pas près de s'arrêter. Le genre documentaire n'a jamais autant diffusé - et demandé - à la télévision française, révèle une étude de l'Institut National de l'Audiovisuel, réalisée sur deux décennies. Et même les plateformes s'y sont mises, avec parfois de gros succès à la clé.

Concrètement, il y a eu plus de 100 000 documentaires diffusés en 2022, soit une multiplication par douze depuis l'année 2000. Cette augmentation est due notamment à l'arrivée de la TNT, et des chaînes très demandeuses de ces contenus telle que RMC Découverte par exemple, mais surtout à l'expansion du câble et du satellite qui a favorisé la création de chaînes thématiques : Planète, Animaux, Voyage, Toute l'histoire, Chasse et pêche, etc. Toutes ces antennes sont quasiment 100% documentaires et ce sont essentiellement ces grilles de programme très particulières qui font grimper les chiffres.

D'ailleurs, sur les chaînes historiques que sont TF1, France 2, France 3, France 5, Canal plus, M6 et Arte, l'offre est en revanche en léger recul. Avantage toutefois à Arte, qui a diffusé quelque 6 000 documentaires en 2022, suivie de France 5 et ses 4 000 programmes dédiés. Les autres, elles, sont très loin derrière.

Beaucoup de rediffusions et des réalisateurs essentiellement masculins

Il y a 20 ans, le format court - moins de 26 minutes - était le plus populaire. Aujourd'hui, il représente toujours 31% de l'offre mais il est devancé par le format intermédiaire, entre 27 et 52 minutes. Les thématiques société, nature et faune, art et culture, sont le trio gagnant, depuis 2000, sur les chaînes historiques. Le classement est différent sur la TNT : vie quotidienne, société, découverte.

Mais attention, 80% des documentaires que vous voyez à la télévision sont en fait des rediffusions. Par exemple, Les gens du fleuve est passé 113 fois depuis 1989 sur le service public. C'est un film sur la vie d'un village aux confins du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Mais cela n'empêche pas l'apparition de nouveaux récits tel que le docuréalité, le genre numéro un sur la TNT. Le docufiction, plus rare, décolle un peu depuis 4-5 ans : il s'agit d'un mélange de réel et de fictif.

Enfin, dans le genre documentaire, la parité est loin d'être atteinte, note l'INA. Sur les vingt dernières années, les trois quarts à être diffusés pour la première fois étaient réalisés par des hommes. Même si la part des réalisatrices progresse légèrement. Quant au temps de parole dans les documentaires, il est deux fois plus favorable aux hommes : on n'entend les femmes que sur 31% d'un film en moyenne.