Le Média accuse son ancienne patronne, Sophia Chikirou, d'"abus de biens sociaux"

Les cofondateurs de la web TV lui reprochent de s'être rémunérée avec l'argent du Média pour des prestations contestées.

La crise continue au Média. La société de production de la web TV proche des Insoumis reproche à son ancienne directrice de publication, Sophia Chikirou, d'avoir indûment perçu des sommes au titre de prestations d'une autre société dont elle était présidente, révèle Libération mercredi 22 août. Ces deux paiements, l'un de 64 000 euros, déjà effectué, et l'autre de 67 000 euros bloqué par la banque, ont été facturés par Mediascop, une société de conseil dirigée par Sophia Chikirou.

A la fois cofondatrice et directrice de la publication, celle qui fut aussi directrice de la communication de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon a quitté Le Média avec fracas en juillet, pour s'occuper de la communication de La France insoumise. Depuis, Sophia Chikirou et la société de production ont multiplié ces dernières semaines les mises en demeure, dont l'Agence France-Presse a obtenu copie, ainsi que les invectives par médias interposés.

Conseils en stratégie et communication

Le 14 août, Le Média a sommé Mediascop de rembourser un paiement de 64 000 euros effectué le 25 juillet dernier, car "aucun contrat portant sur les prestations faisant l'objet de la facture de Mediascop n'a été conclu entre cette dernière" et la société de production Le Média, relate l'AFP. Les factures indiquent que les prestations ont consisté, de septembre à décembre 2017, en la mise à disposition de main-d'œuvre, de matériel et de conseils en stratégie et communication. Certains de ces services ont été assurés par Sophia Chikirou elle-même.

"Le règlement d'une facture non due, au profit d'une société dont vous êtes l'actionnaire unique, est constitutif d'un usage des fonds de la société Le Média, que vous saviez contraire à son intérêt", lui écrit l'avocat du Média, Jérémy Afane-Jacquart, dans sa missive.

Aucune "malversation"

Le 31 juillet, Sophia Chikirou avait réclamé dans une première mise en demeure le règlement de 67 000 euros environ pour des prestations, selon elle impayées, effectuées de janvier à juillet 2018. Dans une nouvelle mise en demeure le 20 août, son avocat a estimé les accusations "injustes", "car le projet du Média est le projet de Mme Chikirou, qui l'a porté et fait naître et pour lequel elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'il puisse fonctionner".

"Aucune 'malversation', aucun travail fictif ou abus de biens sociaux n'a jamais été commis et les comptes ont toujours été parfaitement loyaux, ce que vos clients [Le Média] n'ignorent pas", ajoute la défense de Sophia Chikirou, faisant valoir que les sociétés des deux autres cofondateurs du Média, Henri Poulain et Gérard Miller, "ont également facturé et dans les mêmes conditions des prestations au Média".

Mercredi, les deux hommes ont assuré dans un communiqué n'avoir "jamais validé, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, les factures" de Mediascop. "Nous ignorions totalement que Sophia Chikirou avait chargé la société Mediascop de lui fournir des conseils et de définir la stratégie de développement et de communication du Média", insistent-ils.