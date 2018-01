Le Lab, site d'actualité politique d'Europe 1, ferme après sept ans d'activité (et 550 000 gifs)

Les fidèles du site ont été nombreux à rendre hommage sur Twitter au site, dont les audiences étaient jugées trop faibles par la direction.

Le Lab, c'est fini. Mercredi 31 janvier, Europe 1 ferme ce site lancé fin 2011 pour suivre toute l'actualité politique avec un ton caustique. Annoncée en décembre, cette décision s'inscrit dans un contexte tendu pour la radio du groupe Lagardère, dont les audiences sont en fortes baisses et dont la direction souhaite "une réorientation de l’effort d’innovation (...) vers les podcasts, la vidéo, les formats interactifs et les assistants vocaux". Selon Mind (article abonnés) les audiences du site étaient "jugées trop faibles par la direction" et les "revenus publicitaires non significatifs".

"Le Top 7 des excuses bien pourries de Nadine Morano pour démontrer qu'elle n'est pas raciste", "Que boivent les députés pour tenir lors des séances de nuit à l’Assemblée ?", "19 tweets que François Hollande devrait penser à effacer s'il veut se présenter en 2017"... Avec des sujets osés et un ton volontiers ironique plébiscité par les internautes, le site a suivi pas moins de trois présidences, rappelle-t-il dans un ultime billet en forme de bilan en chiffres et (bien sûr) en gifs : "0 condamnation","5 Premiers ministres", "21 soirées électorales", "42 coups de pression de politiques", "près de 30 000 articles" ou encore "324 000 followers sur Twitter".

C’était le Lab (2011-2018) : l’histoire du site "le plus classe du monde", en chiffres (non contractuels) https://t.co/whfpEK3sOb pic.twitter.com/GA7jp4eu1I — Le Lab (@leLab_E1) January 31, 2018

C'est d'ailleurs sur Twitter que les fidèles du site, parmi lesquels figurent notamment des politiques (enfin, pas tous...), des journalistes et des passionnés d'actualité politique, ont tenu à lui rendre hommage.

pensées à l’équipe du @leLab_E1 qui a fait des choses sérieuses mais à qui on pouvait aussi faire des blagues via Twitter #lebontempsmabonnedame Faire les choses sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Et de bonnes choses à chacun.e pour la suite https://t.co/RY5uffuRY6 — Cécile Duflot (@CecileDuflot) January 31, 2018

Merci @leLab_E1 d'avoir été. En espérant que la routourne va vite tourner. pic.twitter.com/VvaATELUzu — Bertrand Hadet (@bertrandhadet) January 31, 2018

Autant de tweets pour @leLab_E1 écrits par tant de twittos tous différents c'est émouvant. Respect #LeLab c'est la grande classe pic.twitter.com/kfeJ8DDJ0n — karine labonne (@karinelabonne) January 31, 2018