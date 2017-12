Europe 1 ferme Le Lab, son site dédié à la politique

Un gif de Benoît Hamon annonce la couleur : "C'est la cata." C'est ainsi que la rédaction du Lab a réagi sur Twitter, après l'annonce, mercredi 13 décembre, de la fermeture du site d'actualité politique d'Europe 1. Le site, lancé fin 2011, cessera d'être alimenté en janvier 2018. En cause, selon Mind (article abonnés) qui a révélé l'information : des audiences "jugées trop faibles par la direction" et des "revenus publicitaires non significatifs".

Cette décision s'inscrit dans un contexte tendu pour la radio du groupe Lagardère, dont les audiences sont en fortes baisses, et qui doit mener à bien "un projet de rapprochement des rédactions de la radio et du Journal du dimanche", précise Le Parisien. La décision de fermer Le Lab s'inscrit dans "une réorientation de l’effort d’innovation d’Europe 1 vers les podcasts, la vidéo, les formats interactifs et les assistants vocaux", précise la direction du numérique d'Europe 1 à Mind.

"C'est la merde à tous les étages"

Quel avenir pour les journalistes du Lab (trois CDI, deux CDD et un pigiste) ? "Ils seront réintégrés dans la nouvelle offre numérique de la radio", affirme la direction auprès du Parisien. L'un des journalistes du Lab précise à franceinfo qu'on leur a promis des solutions de "reclassement en fonction des compétences de chacun".

Pas de quoi rassurer les journalistes qui "ne se considèrent comme des cas isolés à Europe 1 : c'est la merde à tous les étages", déplore le rédacteur du Lab. De son côté, la Société des rédacteurs d'Europe 1 a exprimé sa "vive inquiétude après l’annonce brutale de la fermeture du Lab, et tout son soutien aux six journalistes dont l’avenir est incertain".