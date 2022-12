La Maison de la Radio et de la Musique achève sa réhabilitation, "la fin d'un chantier historique"

Ce chantier "s’achève dans le respect du calendrier établi et sans dépassement de budget" se félicite Radio France, avec un "coût total de 493 millions d'euros hors taxes".

La réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique, s'achève cette année, annonce la direction de Radio France vendredi 2 décembre. L'année "2022 marque la fin d’un chantier historique", indique-t-elle dans un communiqué. Les travaux avaient démarré en 2008, puis réévalué en 2018. Radio France se félicite que ce chantier "s’achève dans le respect du calendrier établi et sans dépassement de budget", avec un "coût total de 493 millions d'euros hors taxes".

Ce projet a été mené sur une surface de 90 000 m² dont 38 000 m² de bureaux réhabilités, le tout en "site occupé", avec la prouesse de faire "cohabiter quotidiennement travaux et productions sonores sans incidence sur la qualité des contenus produits". En 2018, le projet avait en effet fait l’objet d’une mise à jour "pour assurer un pilotage efficace", c'est-à-dire "intégrer les nouveaux enjeux numériques ainsi que les modes de production de demain".

"Un défi de taille"

Il s'agit "d'une prouesse technique", car ce projet a permis de "garder l’apparence et l’âme originelles du bâtiment inauguré en 1963, la Maison de la Radio et de la Musique a été modernisée sur les plans technique, avec une remise aux normes du bâtiment, mais aussi technologique". Cette réhabilitation "a été une priorité de son mandat", explique Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France. "C’est un défi de taille que les équipes ont relevé et je suis fière de le voir se terminer aujourd’hui, dans le respect d’une trajectoire financière maitrisée, pour être pleinement au service de l’ambition de Radio France", ajoute Sibyle Veil.

"Les travaux entrepris font honneur à l’histoire et à l’avenir de notre Maison. Ils lui permettent de rester un lieu d’excellence dans la production radiophonique et musicale, mais aussi un foyer de culture sous toutes ses formes." Sibyle Veil à franceinfo

Pour Radio France, "le chantier de la réhabilitation a été l’opportunité de garantir et renforcer l’excellence de ses productions radiophoniques en modernisant ses moyens de production et ses studios, en phase avec les usages contemporains". Des solutions d’économies d’énergie ont aussi "été pensées et intégrées tout au long du chantier, ces choix permettent aujourd'hui au bâtiment de réduire son empreinte carbone". Ce chantier a permis la création d’un Auditorium de 2 300 m² et de 1 461 places accueillant plus de 100 000 spectateurs par an et 800 artistes tous les ans.