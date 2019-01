L'humour sexiste a toujours beaucoup de succès à la radio et sur internet, selon une étude

Pour son premier état des lieux du sexisme en France, le Haut Conseil à l'Égalité a passé au crible l'humour dans les matinales des radios et sur internet avec des résultats édifiants.

Le sexisme est un des ressorts principaux pour faire rire. Tel est le constat établit par le Haut Conseil à l'Égalité, après l'étude en novembre et décembre 2017 d'un échantillon de contenus humoristiques les plus populaires : les chroniques matinales de France Inter, RTL Matin et Europe 1, les vidéos YouTube de Cyprien et Norman, et le site internet le mieux référencé sur Google, blague.info.

Dans les matinales radio, 71% des chroniques mobilisent des ressorts sexistes, comme des stéréotypes attribués aux femmes : hystériques, sottes, sensibles, fragiles, émotives, etc. Dix chroniques sur dix mobilisent des ressorts sexistes sur Europe 1, 8 sur 10 sur RTL. France Inter s'en sort mieux avec 2 chroniques sur 8 concernées.

"Brigitte" et "Carlita"

Le sexisme se cache parfois dans les détails. Les animatrices sont plus souvent nommées par leur prénom, tandis que les hommes ont droit à leur patronyme entier. Le procédé est également courant pour les femmes politiques : "Brigitte" pour Brigitte Macron ou "Carlita" pour Carla Bruni-Sarkozy.

Mais c'est dans les imitations que le sexisme est le plus évident. Les femmes politiques ou people sont imitées par des hommes, qui adoptent une voix suraiguë ou fluette. Elles sont moquées pour leur physique ou leur âge . Angela Merkel est qualifiée de "baleine rose" dans une chronique RTL et Geneviève de Fontenay est affublée d'un dentier sur Europe 1.

Sur YouTube, c'est pire : 83% des vidéos de Cyprien et Norman visionnées mobilisent des ressorts sexistes. L'injure sexiste est présente dans deux sketches YouTube sur six de Norman et Cyprien, principalement sur le physique des femmes et leur intelligence. Le HCE demande qu'une enquête annuelle sur le sexisme soit réalisée en France, à l'instar de l'enquête faite tous les ans sur le racisme.