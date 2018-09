Jean-Pierre Pernaut s'absente du "13 heures" de TF1 pour soigner un cancer

Le présentateur vedette du journal télévisé a annoncé lui-même sur Twitter avoir subi avec succès une opération pour un cancer de la prostate.

Jean-Pierre Pernaut a tenu à rassurer ses fans. Le présentateur du JT de 13 heures sur TF1 a expliqué son absence à l'écran depuis le début de semaine. "Je dois m'absenter quelque temps de la présentation du JT de 13 h. J'ai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien", a indiqué le journaliste sur Twitter, mardi 25 septembre.

Bonjour à tous



Je dois m’absenter quelque temps de la présentation du JT de 13H. J’ai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien.



Celui qui détient le record de longévité à la tête d’un journal télévisé a ensuite précisé que Jacques Legros allait le remplacer au cours de son absence. Sa femme, Nathalie Marquay, a donné plus de précisions sur Instagram : "C'est malheureusement une maladie fréquente chez les hommes. Rassurez-vous, il va bien, il est très bien entouré de sa famille et ses amis et est très bien soigné."

La comédienne, qui a elle-même affronté la maladie par le passé, poursuit sur les raisons qui poussent le journaliste à révéler sa situation : "Il m'a toujours soutenue dans mon combat pour ne pas considérer le mot 'cancer' comme un tabou et souhaite montrer l'exemple en étant honnête sur sa situation. A mon tour de le soutenir dans ce combat, ensemble nous sommes plus forts. Son leitmotiv ? Retrouver au plus vite le plateau du JT de TF1."