Grève au "JDD" : Geoffroy Lejeune prend officiellement ses fonctions de directeur de la rédaction

En grève depuis plus d'un mois, les journalistes de l'hebdomadaire protestent toujours contre sa nomination.

Un premier jour dans une rédaction vidée de ses salariés. Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite, auparavant à la tête de Valeurs actuelles, prend mardi 1ᵉʳ août ses fonctions de directeur de la rédaction au Journal du dimanche, sans les honneurs de ses journalistes, en grève depuis plus d'un mois contre son arrivée. Soutien d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle, le trentenaire succède à Jérôme Béglé, attendu pour sa part mardi à la tête de Paris Match.

Sa prise de fonctions se réalise dans un climat très conflictuel entre la rédaction du JDD, entrée en grève le 22 juin pour s'opposer à sa venue, et la direction du groupe Lagardère, propriétaire du journal. La rédaction refuse d'être dirigée par Geoffroy Lejeune, "dont les valeurs sont en totale contradiction avec celles du JDD", et demande au groupe d'"offrir aux journalistes des garanties d'indépendance juridique et éditoriale".

Depuis fin juin, la grève a systématiquement été reconduite à la quasi-unanimité, empêchant la parution du JDD six dimanches de suite. La rédaction doit se prononcer à nouveau mardi sur la suite du mouvement, inédit dans l'histoire du journal et qui, par sa longueur, dépasse notamment les grèves historiques d'i-Télé en 2016 (31 jours) et de Radio France en 2015 (27 jours), selon un décompte de Reporters sans frontières.