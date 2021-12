Téléthon : les meilleurs moments de la 35e édition

30 heures de direct et un jackpot de plus de 73 millions d'euros. Le Téléthon, ce sont des visages qu'on ne peut pas oublier. Comme celui de Victoire, deux ans, sauvée d'une maladie mortelle qui rétracte les muscles, grâce à un nouveau traitement. Il y a eu aussi Adrien Maaninou, atteint d'une maladie génétique de l'œil, qui provoque la cécité. Grâce à thérapie cellulaire, il a retrouvé espoir et a tenu à remercier "la générosité des Français et le travail incroyable des chercheurs".

Des moments de joie

Autres héros de cette 35e édition, les chercheurs et médecins qui œuvrent pour développer des traitements, comme Ana Buj Bello, émue de voir arriver à vélo sur le plateau de France Télévisions, le petit Jules. Sans traitement, le garçon, atteint d'une myopathie, vivait allongé et ne parlait pas. Le téléthon, c'est aussi 30 heures de fêtes et ses moments magiques, grâce à la participation de stars comme Soprano et Pascal Obispo.