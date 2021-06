Le tournage de la première saga estivale de "Plus belle la vie" a débuté à Martigues

Oubliez Marseille et le quartier du Mistral : cet été, "Plus belle la vie" vous emmène sur une île déserte. France 3 propose pour la première fois une déclinaison de son feuilleton quotidien, aux plus de trois millions de téléspectateurs, en saga de l’été. Lancement le 30 juin avec un épisode spécial diffusé en prime time.

Pour la première fois en dix-sept saisons, Plus belle la vie passe en mode saga estivale. France 3 propose aux nombreux fans de son feuilleton phare une nouvelle expérience. Ils pourront suivre dès le 30 juin les aventures de sept des "Mistraliens", naufragés sur une île déserte. Une déclinaison inédite qui débutera le 30 juin avec un épisode spécial diffusé en prime time, puis chaque soir de l’été dans la quotidienne. Le tournage, qui doit durer un mois, a débuté en début de semaine du côté de Martigues.

Sous la direction de Pascal Heylbroeck le réalisateur, l’équipe de tournage et les comédiens ont investi une plage de Martigues. C’est dans ces splendides paysages qu’ils ont entamé le tournage de cette première saga estivale. Loin des studios marseillais, une délocalisation qui fait du bien aux comédiens du feuilleton embarqués dans cette aventure. "Ça fait longtemps que je n’ai pas eu un tournage où je prends autant mon pied", sourit Simon Ehrlacher (Docteur Vidal).

Une bonne ambiance, des conditions idéales, comme le confirme Rebecca Hampton (Céline), comédienne historique de Plus belle la vie : "Il y a un groupe de comédiens vraiment soudé, on est mort de rire tout le temps, dans des situations un peu compliquées, moi, je n’ai jamais vu ça sur Plus belle".

Dans son communiqué, France 3 promet décors paradisiaques, aventure, mystère et secret de famille et dévoile le pitch : “À la suite d'un naufrage, un petit groupe de Mistraliens se retrouve coincé sur une île déserte. Seuls, mais le sont-ils vraiment, ils vont devoir apprendre à vivre dans cette nature hostile et ensemble ils découvriront secrets et tentations... ". Nul doute que les 3,2 millions de fidèles de Plus belle la vie se laisseront embarquer dans l’aventure. La chaîne espère aussi, avec ce format inédit, attirer un nouveau public.