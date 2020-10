Liberté d'expression : un restaurateur affiche les caricatures

Pierre Pay, propriétaire du restaurant "Le 5" à Grenoble (Isère), ne cache pas ses convictions. Il est un fervent défenseur de la liberté d'expression et de l'enseignement laïc. "Les hussards noirs de la République ont été sur tous les fronts depuis la Troisième République, c'est eux qui ont fait cette laïcité contre laquelle on a dû se battre. Avec ces gens-là, on a dû se battre contre l'obscurantisme et aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, on revient à des moments barbares et terribles", explique-t-il.



"Je suis là pour exister, pour vivre "

De nombreuses couvertures de Charlie Hebdo décorent son restaurant depuis sa création, il y a 20 ans. L'hebdomadaire satirique fait partie des affinités politiques et artistiques du restaurateur. Il défend la caricature et l'humour, indissociables de la démocratie. "Ces Unes de Charlie sont toujours là, depuis 20 ans. Elles ont jauni, mais elles résument mon état d'esprit : je suis là pour exister, pour vivre et que mes enfants puissent continuer à être dans un pays libre. Aujourd'hui, on s'éteint, on se calfeutre, pour ne pas faire de vagues".