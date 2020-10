DIRECT. Caricatures de Mahomet : pour le dirigeant tchétchène, Macron pousse les musulmans "vers le terrorisme"

Ce qu'il faut savoir

Les propos d'Emmanuel Macron provoquent encore des remous dans le monde musulman. Après avoir défendu les caricatures du prophète Mahomet, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, le président français est la cible d'attaques de divers dirigeants dont son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Et les appels au boycott des produits français, relayés par le président turc, s'accumulent. Suivez la situation dans notre direct.

Le boycott des produit français "très circonscrit". C'est ce qu'a affirmé le ministre délégué au Commerce extérieur Franck Riester, mardi. "Pour l'instant ce boycott est très circonscrit, limité à un certain nombre de produits alimentaires, mais vraiment de façon très limitée, tant mieux", a déclaré le ministre, invité de l'émission "Le Talk" sur le site du quotidien Le Figaro.



Pour le dirigeant tchétchène, "Macron pousse les musulmans vers le terrorisme". Comparant Emmanuel Macron lui-même à un "terroriste", Ramzan Kadyrov a reproché au président français de "qualifier des actions qui sont offensantes pour près de deux milliards de musulmans du monde de 'liberté d'expression'" et de vouloir "changer leur religion". "Vous forcez les gens au terrorisme, poussez les gens vers lui, vous ne leur laissez pas le choix et vous créez toutes les conditions pour nourrir les idées extrémistes dans l'esprit des jeunes", a-t-il poursuivi.

Manifestation organisée par un parti islamiste au Bangladesh. Les manifestants ont défilé, mardi, dans la capitale pour appeler au boycott des produits français. Selon la police bangladaise, plus de 40 000 personnes ont participé à cette marche. La manifestation a été arrêtée avant de parvenir près de l'ambassade française dans la capitale du Bangladesh.

En Algérie, le Haut Conseil islamique fustige "une campagne virulente" contre l'islam. "Nous déplorons l'émergence de groupes qui dévient des valeurs humaines" et qui "au nom de la liberté d'expression, insultent l'islam et son Messager", a réagi le Haut Conseil islamique en Algérie, une instance officielle, dans un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence algérienne.

Macron soutenu par des dirigeants européens. Le chef de l'Etat français a été soutenu, dès lundi, par la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Ils ont critiqué des propos "inacceptables" du président turc, qui a mis en cause la santé mentale du président français.