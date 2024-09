Attentat de Charlie Hebdo : les enfants du dessinateur Georges Wolinski témoignent

N. Perez, C. Theophilos, C. Tijou, L. Beneyton

Les trois filles du dessinateur Georges Wolinski, assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo, ont assisté au procès de Peter Cherif. Le jihadiste français est soupçonné d'être le commanditaire des attentats contre Charlie Hebdo et l’Hypercacher.

Presque dix ans après la mort de leur père, les trois filles du dessinateur Georges Wolinski, assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo, vont pour la première fois, ensemble, assister au procès de Peter Chérif et faire face a celui qui est accusé d'être le cerveau de l’attentat. "Ça ne me fait pas peur du tout. On espère surtout qu'il va parler. À travers sa parole, on pourrait savoir vraiment quelles sont les responsabilités de chacun", explique Frederica Wolinski.

"On attend des explications"

"On attend des excuses, un pardon et des explications. Comme mes sœurs, j’ai peu assisté aux précédents procès. A posteriori, j’en ai un peu honte. Je me sens un peu lâche, mais je n’y arrivais pas", regrette Natacha Wolinski. Il aura fallu tout ce temps, disent-elles, pour faire leur deuil et se raconter leur souvenir. "On n’a pas pleuré pendant dix ans", confie Elsa Wolinski.