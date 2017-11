Le maire de Boulogne-sur-Mer lance une campagne d'affichage contre H&M qui quitte son centre-ville

A l'heure où certains déplorent de retrouver les mêmes commerces dans tous les centres-villes, le maire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), lui, s'insurge contre la fermeture d'un magasin H&M. Frédéric Cuvilier a lancé, mardi 28 novembre, une campagne d'affichage en ville : "H&M encaisse, H&M délaisse, Stop !", peut-on lire sur ces affiches portant le logo de la municipalité, et placardée sur les kiosques et les panneaux lumineux en centre-ville.

Défense du commerce de proximité et solidaire des salariés et consommateurs #H&M à @Ville_Boulogne. pic.twitter.com/GkE2KDqseG — Frédéric Cuvillier (@fcuvillier) 28 novembre 2017

"H&M ne partira pas de Boulogne en toute impunité", a déclaré le maire en conférence de presse mardi soir. "J'assume mon affichage et le fait que je pointe du doigt cette marque qui pénalise l'ensemble de l'activité commerciale du centre-ville".

H&M se défend de délaisser les centre-villes

Cet ancien ministre socialiste estime que ce départ favorise encore plus les centres commerciaux comme celui de Calais, à une trentaine de kilomètres, où est présent H&M et qui "appauvrissent" le centre-ville de Boulogne.

"Lorsque des agglomérations, qui par dizaines de milliers de mètres carrés développent des grandes surfaces ou complexes commerciaux en périphérie, cela a des conséquences sur les différents centre-villes", a-t-il lancé.

Le magasin est installé depuis 11 ans dans le centre de Boulogne-sur-Mer, une ville de 43 000 habitants, et emploie onze personnes. Elle fermera ses portes le 2 décembre, faute d'un accord avec le bailleur, explique le groupe suédois. Qui assure qu'il ne délaisse pas les centre-villes : "nous sommes aujourd'hui présents dans 53 d'entre eux", et des magasins doivent ouvrir dans les centres-villes de Charleville-Mézières et à Vannes, notamment.