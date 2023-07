Le commerce équitable a vu sa croissance ralentir l'an passé en France, mais il résiste mieux que le bio

Le marché a encore progressé de 2% en 2022, selon une enquête des professionnels du secteur. Ces derniers jugent la performance "assez remarquable", dans un contexte de forte inflation.

Le marché des produits issus du commerce équitable en France a encore progressé en France en 2022, selon le dernier baromètre du collectif Commerce équitable France, paru lundi 3 juillet. Il représente désormais 2,1 milliards d'euros en valeur, avec une progression de 2% l'an passé, toutefois ralentie par rapport aux années précédentes. La performance est "assez remarquable" au vu de l'inflation (+6,8% en moyenne en 2022 sur les produits alimentaires), a estimé la déléguée générale de Commerce équitable France, Julie Stoll.

Ce marché a mieux résisté que le bio, qui a accusé un recul de 4,6% en 2022 pour la consommation à domicile, selon les données de l'Agence bio. S'appuyant sur des labels garantissant des prix rémunérateurs pour les producteurs et un engagement pluriannuel entre eux et les acheteurs, le commerce équitable était habitué à une croissance à deux chiffres en France depuis plus de dix ans. Actuellement, ce sont les produits issus des filières françaises de commerce équitable, en particulier à base de lait et de blé, qui tirent la croissance. Ces filières représentent désormais un peu plus du tiers (35%) du marché du commerce équitable en France.

Selon Julie Stoll, deux circuits de distribution sont en croissance : les commerces de proximité (boulangeries, épiceries, chocolatiers…) et la restauration hors domicile, notamment les cantines scolaires. L'an dernier, la mairie de Paris avait annoncé que toutes les bananes et le chocolat proposés dans les restaurants collectifs dépendant de la municipalité devraient être issus du commerce équitable d'ici à 2027. A Paris, les cantines municipales servent 30 millions de repas par an, notamment aux écoliers.