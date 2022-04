L'Indonésie va interdire les exportations d'huile de palme et autres huiles végétales à partir du 28 avril, a annoncé son président Joko Widodo vendredi 22 avril. Le pays est le plus grand producteur mondial d'huile de palme, mais fait face à une pénurie d'huile de cuisson sur son marché intérieur depuis novembre.

"Le gouvernement va interdire les exportations de produits bruts servant à l'huile de cuisson et d'huile de cuisson (...) jusqu'à une date qui sera déterminée ultérieurement", a précisé le chef d'Etat. Les producteurs ont privilégié les exportations pour bénéficier de la hausse des cours mondiaux, mais le gouvernement s'inquiète d'un développement des tensions sociales face à la hausse des prix, accentuée par les conséquences de la guerre en Ukraine.

L'approvisionnement en huile de palme est devenu de plus en plus difficile, et de longues files de consommateurs ont été constatées à travers le pays. Le pays, qui a déjà commencé à limiter les exportations fin janvier, va "surveiller et évaluer l'application de cette politique pour que l'huile de cuisson dans le pays soit abondante et à un prix abordable", a poursuivi le président. L'huile de palme, largement exportée pour l'industrie, des cosmétiques aux produits alimentaires, est pointée du doigt pour favoriser la déforestation et l'abattage d'animaux menacés.