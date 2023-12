Info franceinfo Liquidation judiciaire probable d'Habitat : des milliers de clients ont versé près de 8 millions d’euros pour des meubles qu’ils n’ont pas reçus

Selon une première estimation, les acomptes versés par ces clients à l'enseigne Habitat, en grande difficulté financière, sont de l'ordre de 8 millions d'euros et ces particuliers ne sont pas certains d'être remboursés.

Les administrateurs judiciaires du groupe Habitat vont demander mercredi 20 décembre la liquidation judiciaire de l’enseigne, qui fait face à de grandes difficultés financières. La chaîne d'ameublement est déjà en redressement, et fait face à de grandes difficultés financières. Elle peine à payer ses fournisseurs, et de très nombreux clients attendent des meubles qu'ils ont déjà payés, en partie ou totalement.

Ils sont "plusieurs milliers" de clients qui ont payé la totalité ou une partie de leurs commandes, sans être livrés à ce stade ne seront sans doute pas remboursés, selon les révélations de l'un des intervenants dans la procédure à franceinfo. Le montant de ces acomptes versés, toujours selon cette source proche, est "de l’ordre de 8 millions d’euros, selon une première estimation". Cette affaire est "d’une rare ampleur", au vu de ce montant et du nombre de clients touchés, a précisé cette même source.

Les "perspectives de remboursement sont faibles"

Parmi ces clients, il y a Thomas. Ce Francilien de 36 ans a commandé un fauteuil Habitat en promotion, fin novembre. C'était quelques jours seulement avant le placement de l'enseigne en redressement judiciaire : "C'est un fauteuil que j'ai payé 436 euros que je n'aurais donc peut-être jamais. Si je comprends bien vu que la société ne paye plus les fournisseurs il n'y a plus rien qui n'est livré. J'espère pouvoir avoir le fauteuil. Ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir l'acheter et je suis un peu dégoûté".

"Je n'ai pas de fauteuil, il est parti et je ne sais pas si, au final, je vais pouvoir un jour récupérer quelque chose." Thomas, 36 ans à franceinfo



Les clients concernés doivent se déclarer au plus vite comme créanciers du groupe Habitat, auprès des mandataires judiciaires chargés de les représenter dans la procédure. C’est à faire via un formulaire en ligne, sur le site dédié habitat.procedurecollective.com. Ces clients doivent y remplir un formulaire et charger leur RIB ainsi que des preuves du paiement (bon de commande, capture d’écran du paiement, échanges de mail avec Habitat…).

Les "perspectives de remboursement sont faibles", prévient cependant un expert du dossier, car les clients sont des créanciers dits "chirographaires", ce qui signifie qu’ils n’ont pas de garantie de remboursement. Ils passent notamment après les salariés de l’entreprise, près de 400 et après les organismes comme le fisc et l’Urssaf.