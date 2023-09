Pouvoir d'achat : le ministre de la Fonction publique annonce "une indemnité de résidence" pour 29 000 agents dans 61 communes frontalières avec la Suisse

Selon Stanislas Guerini, "dès le mois de décembre", ces agents publics "percevront en moyenne 840 euros bruts par an".

À la veille d'un déplacement en Savoie sur le thème de la vie chère, Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique annonce ce mercredi, "une indemnité de résidence pour les agents de l’Ain et la Haute-Savoie". Cette prime était réclamée depuis des années par des syndicats et des élus haut-savoyards, précise France Bleu Pays de Savoie.

Il précise sur le réseau social X (anciennement Twitter) que "dès le mois de décembre, 29 000 agents publics percevront en moyenne 840 euros bruts par an". Selon le ministère de la Fonction publique, cela représente un gain de 1 020 euros bruts par an pour un enseignant fin de carrière, de 660 euros bruts par an pour un agent d'espace vert en début de carrière ou encore de 864 euros bruts par an pour un soignant.

Cette mesure sera appliquée dans "61 communes" de ces deux départements limitrophes de la Suisse, où les salaires sont deux à trois plus plus élevés. "Car le logement y est très cher, et que ces territoires font face à une concurrence avec la Suisse", souligne le ministre. Selon France Bleu Pays de Savoie, 50 communes sont concernées en Haute-Savoie, dont Annemasse, Gaillard, Thonon-les-Bains, Évian, Annecy, Morzine, le Grand-Bornand, Chamonix ou encore Châtel. Dans l'Ain, 11 communes sont concernées dont Collonges, Saint-Genis-Pouilly, ou Thoiry.