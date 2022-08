Pouvoir d'achat : la grande distribution fait la chasse au gaspillage

Dans ce contexte d'inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à traquer les bonnes affaires dans les rayons anti-gaspillage. On y trouve des produits alimentaires nettement moins chers, car la durée de consommation est courte.

Les rayons anti-gaspillage fleurissent dans les allées de la grande distribution depuis plus d'un an. Ils proposent avant tout de nombreuses réductions, pouvant aller jusqu'à -50%. Dans les rayons du supermarché Auchan Cergy (Val-d'Oise), on peut trouver des produits très proches de la date limite, mais encore consommables. Ils sont ainsi retirés chaque jour des rayons traditionnels pour être automatiquement dégriffés et placés dans un espace dédié à l'anti-gaspi.

Limiter les pertes

L'objectif est de vendre le produit avant qu'il ne soit périmé. Avec la hausse des prix, le rayon rencontre toujours plus de succès. "Je viens toujours jeter un œil avant de faire mes courses, parce que si je trouve ce dont j'ai besoin, je le prends ici avant de prendre en rayon", confie une cliente. Le rayon anti-gaspi permet aussi aux distributeurs de limiter leurs pertes. Depuis 2016, la loi les oblige en effet à réduire le gaspillage alimentaire. En revanche, la grande distribution améliore son image au détriment des banques alimentaires, qui ont vu les dons de produits proches de la date de péremption baisser de 10 à 20%.