Pouvoir d'achat : "La crise inflationniste est derrière nous", assure Bruno Le Maire

"On est en train de gagner cette bataille contre l'inflation, et la crise inflationniste est derrière nous, je le confirme", a assuré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dimanche 12 novembre sur France Inter et franceinfo canal 27. "Au début de la crise inflationniste début 2022 nous avions plus de 6 % de niveau d'inflation, aujourd'hui on est à 4,9 %", a rappelé le ministre.

"Nous aurons en 2024 un peu plus de 2 % d'inflation, donc nous allons revenir à la normale. La seule réserve que je mets, c'est s'il y a un embrasement au Proche-Orient qui aurait un impact sur les prix de l'énergie", a précisé Bruno Le Maire.

"Après, que ça reste très dur sur les prix alimentaires, bien sûr", a tempéré le ministre. "C'est pour cela qu'avec Olivia Grégoire nous avons fait adopter cette loi qui permet d'anticiper les négociations commerciales et que nous continuons à rassembler distributeurs et industriels pour faire baisser le plus vite possible les prix alimentaires". "Nous aurons réussi en moins de deux ans à sortir de la crise inflationniste, là où dans les années 70, il avait fallu dix ans", s'est félicité le ministre de l'Économie.