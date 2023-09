Infographies L'inflation se maintient à 4,9% sur un an en septembre, selon l'Insee

La hausse des prix à la consommation, quasi continue depuis fin 2020, a entamé une décrue depuis avril.

Temps de lecture : 1 min

L'inflation se maintient. D'après les chiffres provisoires dévoilés par l'Insee vendredi 29 septembre, l'indice des prix à la consommation s'établit à 4,9% sur un an en septembre, au même niveau qu'au mois d'août.

L'inflation a connu une augmentation quasi continue depuis la fin de l'année 2020, jusqu'à culminer à 6,3% sur un an en février 2023. Cette hausse était notamment portée par les prix de l'alimentation et de l'énergie, qui avaient respectivement bondi de 14,8% et 14,1%. Depuis avril, la hausse des prix à la consommation a entamé une légère décrue, notamment du fait de la baisse des prix de l'énergie.

Mais ces prix de l'énergie sont repartis à la hausse depuis juillet, retrouvant leur niveau d'avant l'été, à 11,5% sur l'année en septembre. L'inflation des prix de l'alimentation, elle, a continué sa légère baisse depuis mars, à 9,6% sur un an en septembre. Les produits manufacturés et les services ont pour leur part subi une inflation plus modérée depuis 2021. Ces secteurs ont connu une croissance des prix d'un peu moins de 3% sur un an en septembre.