Le Parlement adopte définitivement le second volet de mesures sur le pouvoir d'achat

C'est la conclusion de trois semaines de débats acharnés et de compromis avec la droite. Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2022, second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat, jeudi 4 août, par un ultime vote du Sénat. Les sénateurs ont approuvé le budget rectifié pour 2022 par 233 voix contre 97, avec le soutien notamment de LR, des centristes et du groupe RDPI à majorité En Marche. La gauche a voté contre. Les députés avaient adopté le texte un peu plus tôt, dans l'après-midi.

Loi de finances rectificative : le Sénat adopte définitivement le textehttps://t.co/cUcsydP2dF — Public Sénat (@publicsenat) August 4, 2022

Le projet de budget ouvre 44 milliards d'euros de crédits, dont 9,7 pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Sont programmées la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la redevance audiovisuelle, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre puis 10 en novembre-décembre.

Le premier volet avait été adopté la veille, pour un total de 20 milliards d'euros de dépenses. Il inclue lui le triplement du plafond de la prime Macron pouvant être versée par les employeurs, l'augmentation de 4% des retraites et de plusieurs allocations, ainsi que la "déconjugalisation" de l'allocation adultes handicapés - ajoutée dans un rare moment de consensus à l'Assemblée.