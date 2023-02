Infographies Panier de courses franceinfo : le prix de nos 37 produits du quotidien en forte augmentation en janvier, découvrez la situation dans votre département

L'inflation a continué de progresser en janvier. Elle est de 15,6% sur un an sur notre panier de courses franceinfo, soit un point de plus en un mois. Consultez la situation dans votre département sur notre carte interactive.

Les mois se suivent et se ressemblent côté inflation. Avec un total de 104,31 euros pour le mois de janvier, le panier de courses franceinfo, en partenariat avec France Bleu et NielsenIQ, est en nette augmentation : +2,21€ sur un mois pour nos 37 produits du quotidien, alimentaires et d'hygiène. Sur un an, l'inflation de ce panier est de 15,6%, un chiffre en hausse d'un point depuis décembre, signe que la stagnation observée entre novembre et décembre n'aura pas duré bien longtemps.

Les Parisiens sont toujours les Français qui payent leurs courses le plus cher, avec un panier franceinfo à 124 euros, alors que les Vendéens le payent eux 25 euros de moins. La Vendée reste le département le moins cher de l'Hexagone, d'après les données que nous avons pu analyser.

Pas de baisse observée en ce début d'année

Pourtant, le retour à une forme de normalité du côté des cours internationaux des matières premières, et notamment de celui du blé, laissait espérer une forme de stagnation de l'inflation, qui serait restée élevée, mais n'aurait pas progressé à nouveau. Erreur donc : elle repart à la hausse. Il y a bien sûr la hausse des prix de l'énergie, qui tire les prix vers le haut. NielsenIQ a aussi constaté des hausses de prix au 1er janvier, dues à l'augmentation des prix prévue par certains contrats entre distributeurs et industriels. Et puis, rajoute Emmanuel Cannes, expert prix et inflation pour le cabinet de consommation, "il y a une anticipation liée aux hausses de prix qui vont arriver avec la fin des négociations commerciales" au début du mois de mars.

L'autre tendance qui se poursuit durablement, c'est la très forte hausse des produits premiers prix (+17% sur un an) et des produits de marques distributeurs (+15%), quand les produits de marques nationales augmentent moins vite (+10%). Ce phénomène s'est encore accentué ce mois-ci, l'inflation sur les produits premiers prix ayant pris plus de deux points entre décembre et janvier quand l'inflation sur les produits de marque stagne.

Le prix du sucre explose

Parmi les produits de notre panier, le sucre premier prix connaît la plus forte augmentation : +45% entre janvier 2022 et janvier 2023. Le bond est énorme : entre décembre 2021 et décembre 2022, ce n'était que 20%. L'accélération des prix sur les trente derniers jours s'explique par les records des cours internationaux du sucre, qui ne cessent de grimper. Très concrètement, à la caisse, le kilo de sucre premier prix est passé de 0,85 centimes en novembre 2022 à 1,29 euro en janvier 2023.

Suivent ensuite la farine premier prix, dont les prix ont augmenté de 40% sur un an, et la viande hachée surgelée premier prix, en hausse de 33% sur les 12 derniers mois.

La composition du panier franceinfo, en partenariat avec France Bleu et NielsenIQ. (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Tous produits et de tous types confondus (premiers prix, MDD, marques nationales), cette hausse des prix du sucre se constate aussi : +8 points en un mois, faisant entrer le sucre dans le top 10 des catégories les plus inflationnistes entre janvier 2022 et janvier 2023. Et cela devrait continuer à entraîner des augmentations en chaîne sur les produits sucrés. Cette hausse "touche tous les produits périphériques autour du sucre. Les biscuits sucrés, la confiserie du sucre, la confiture, etc. ont aussi augmenté ce mois-ci de manière significative", souligne Emmanuel Cannes, expert prix et inflation chez NielsenIQ.

Ce constat d'une nouvelle hausse de l'inflation ne modifie pas pour autant le pari de NielsenIQ. "Peut-être qu'à partir de mai, on pourra voir certaines choses qui baissent un peu, c'est possible", dit Emmanuel Cannes. Mais il tempère : "La baisse va rester progressive, et les prix resteront élevés."





Méthodologie

franceinfo et France Bleu se sont associés au cabinet NielsenIQ, cabinet spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition répond à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires et d'hygiène du quotidien, et être le plus mixte possible dans sa composition, en mélangeant produits de marque nationale, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Il y a une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marques distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces dernières semaines : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est aussi sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines, du 26 décembre 2022 au 22 janvier 2023.

L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.